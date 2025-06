2 Giugno: Alessandria, donne e il legame con il 25 Aprile

Il 25 Aprile 1945 e il 2 Giugno 1946 sono connessi: Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria, lo ha ribadito alla Festa della Repubblica: "Anche l'ingresso delle donne nell'elettorato attivo e passivo, dopo il ruolo da protagoniste nelle vicende partigiane, ne è una conferma". Il primo cittadino ha partecipato alla cerimonia a Palazzo Ghilini per la consegna delle 15 Onorificenze al Merito della Repubblica. "Chiunque si impegni per l'attività sociale, di volontariato, di coesione sociale più degli altri - ha rimarcato il prefetto Alessandra Vinciguerra -dev'essere un esempio. Tutti possiamo fare la stessa cosa, tutti possiamo essere insigniti". Ufficiale è Ferruccio Gilardenghi, ex dipendente Ferrovie, impegnato nell'alluvione 1994 e per l'assistenza ai profughi ucraini. Cavalieri: Maria Clara Callegari (Arquata Scrivia), viceprefetto e capo di Gabinetto, coordinatrice Tavolo Confronto Emergenza abitativa; Magg. Danilo D'Angelo, già Comandante Nas; Gualtiero Esposito, già vicepresidente nazionale FIR-CB; Mauro Fioretto, direttore Oculistica a Casale, centro pilota terapia degenerazione maculare. Casalesi Emanuele Miglietta, dipendente Banco BPM e Dionigi Roggero, ex docente. E, ancora, Gian Piero Baldovino (Melazzo), imprenditore costruzioni; Mauro Barbano (Occimiano), Coordinamento Regionale Volontariato PC; Roberto Benso (Carrosio), ex dipendente Carige; Fausto Giraudi, Polizia Locale Acqui; Walter Gussoni (Novi), pensionato Michelin. E' tortonese l'architetto Patrizia Mauri, presidente Cri. Ovadese l'avvocato Ivana Nervi, ex commissario Ipab Lercaro. Giacomo Pucci (Stazzano) è, infine, fisioterapista Nazionale arte marziale Savate, impegnato a Maranello alla MedEx, medical partner Scuderia Ferrari.