Meteo: giovedì piogge al Nord, nel weekend torna caldo africano

Un promontorio di matrice africana si estende sul Mediterraneo centro-orientale facendovi affluire aria calda mentre sui settori centro-occidentali dell'Europa è presente una vasta circolazione depressionaria con correnti umide che lambiscono anche le nostre regioni settentrionali portando instabilità con acquazzoni e temporali, in particolare sui settori alpini ma con sconfinamenti anche verso la Pianura Padana. Secondo il Centro Meteo Italiano, una saccatura in transito tra mercoledì e giovedì porterà piogge e temporali al Nord: a seguire, nel weekend, nuovo afflusso di aria calda africana con valori anche di 8 gradi sopra media sulle regioni del Sud. Prima decade di giugno prettamente estiva dunque ma con temporali possibili su alcuni settori. Previsioni meteo per oggi: AL NORD: Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata sulle regioni del Nord, più compatte sui settori alpini. Possibilità di acquazzoni e temporali su Alpi e alte pianure adiacenti, specie al Nord-Ovest. In serata e nottate residue piogge soprattutto sulle Alpi occidentali. AL CENTRO: Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e spazi di sereno. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in locale aumento al Sud. Previsioni meteo per domani: AL NORD: Molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Nord-Ovest e settori alpini, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora fenomeni possibili a ridosso dell'arco alpino, anche a carattere di temporale. AL CENTRO: Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con tempo per lo più asciutto, isolate piogge in arrivo sulla Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE: Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni meridionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in più sulla Sardegna con isolati fenomeni pomeridiani sulle zone interne. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in locale aumento al Sud.