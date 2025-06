Lavori Sfm1, stop treni tra Rivarolo e Torino Stura

Da sabato 7 a domenica 15 giugno Rfi ha programmato alcuni lavori sulla linea Rivarolo-Chieri nei pressi di Volpiano. Si tratta della realizzazione di un sottopasso nel Comune di Volpiano a seguito della soppressione del passaggio a livello di via Regione Cravero. L'investimento complessivo ammonta a circa nove milioni di euro. Per consentire lo svolgimento delle attività, sarà necessario interrompere la circolazione ferroviaria tra Torino Stura e Rivarolo. Il servizio regionale di Trenitalia ha riprogrammato l'offerta con servizio bus nella tratta tra Torino Stura e Rivarolo per i treni della linea Sfm1 con fermate intermedie in tutte le stazioni della linea.