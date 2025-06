Comuni montani affrontano sfida dello spopolamento

"I Comuni montani affrontano una delle sfide più pressanti del nostro tempo: il progressivo spopolamento delle aree interne. I sindaci di montagna devono implementare strategie innovative per contrastare l'esodo verso le città, promuovendo iniziative che rendano attrattiva la vita in quota. Questo fenomeno richiede politiche mirate per trattenere i giovani e attrarre nuovi residenti attraverso incentivi abitativi, opportunità lavorative e servizi di qualità". A dirlo è Mauro Carena, sindaco di Moncenisio (Torino), dopo la cerimonia di ieri all'Ecomuseo "Le Terre di confine" per la Festa della Repubblica, con il Comune e l'Unione montana Alta Valle di Susa "I sindaci di montagna - ha aggiunto - fungono da promotori di un turismo sostenibile che valorizzi le tradizioni locali senza compromettere l'integrità ambientale. Devono bilanciare le esigenze economiche del settore turistico con la necessità di preservare l'ecosistema montano, promuovendo forme di turismo lento e consapevole che coinvolgano le comunità locali".