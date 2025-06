VANDALISMO POLITICO

"Meloni criminale" scritta nel salotto di Torino

Vergata con la vernice rossa su un'istallazione in Piazza San Carlo. Non compare alcuna rivendicazione o firma, ma non è così difficile attribuirne la paternità alle solite frange antagoniste che scorrazzano in città e del loro presidio Pro Pal

“Meloni criminale” è la scritta comparsa a Torino nella centralissima Piazza San Carlo, una delle più eleganti della città. Le parole sono state tracciate con vernice spray di colore rosso sul basamento di un’installazione che pubblicizza i Musei Reali. A prima vista non compaiono sigle che si attribuiscano la paternità dell’atto vandalico anche se proprio nella stessa piazza è ospitato per giorni un presidio Pro Pal, animato dalle note frange dell’antagonismo cittadino.