Valsesia, scoperti lavoratori in nero e violazioni sicurezza

Multe per oltre ventimila euro e varie irregolarità riscontrate, tra cui l'impiego di manodopera straniera non regolarizzata e violazioni in materia di sicurezza: è il bilancio di una serie di controlli del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Vercelli in alcune attività commerciali della Valsesia. Nello specifico, è stata revocata la licenza a un salone per parrucchiere dove due lavoratori sono risultati irregolari; un secondo commerciante è stato sanzionato per non aver formato adeguatamente gli addetti sui rischi connessi all'attività svolta, mentre in un negozio di frutta e verdura sono state trovate gravi carenze nella redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge.