Piemonte, approvati criteri per programmazione scolastica

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza i criteri presentati dall'assessora all'Istruzione, Elena Chiorino, per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2024-25, 2025-26 e 2026-27. Per quanto riguarda le sezioni nidi e infanzia è stata introdotta una semplificazione delle procedure per riattivare le sezioni scadute e continua a essere garantita la salvaguardia dei punti di erogazione del servizio nelle aree interne. Per il prossimo anno scolastico inoltre, il nuovo numero di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi passa da 510 a 515, mentre i dimensionamenti scolastici passano da 20 a 15 a causa dell'andamento demografico. L'Assemblea ha anche approvato all'unanimità dei votanti quattro ordini del giorno collegati al provvedimento. Quello della Pd Emanuela Verzella impegna la giunta regionale a monitorare l'organico ausiliario, "partendo prioritariamente da quegli istituti che, avendo plessi decentrati o insistenti su più Comuni" hanno esigenze più complesse, "in modo da tutelarli in ordine all'incolumità e alla salvaguardia degli standard di tempo, sicurezza e pulizia" e a sostenere "i Comuni periferici nel mantenimento dei plessi più piccoli". Quello della Avs Valentina Cera impegna "ad aprire un tavolo di confronto sul tema dell'istruzione per adulti con l'Ufficio scolastico regionale, che ricomprenda le realtà che rischiano di scomparire lasciando sfornito il territorio" e a individuare "le possibili soluzioni per non depauperare i territori da un servizio fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa". Quelli presentati rispettivamente da Daniele Valle (Pd) e Sarah Disabato (M5s) impegnano la giunta ad attivarsi per revocare i tagli per le prime classi liceali nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino.