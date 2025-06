Piemonte, meno cantieri estivi in autostrada

Meno cantieri in autostrada durante l'estate: questo l'impegno condiviso da tutte le società concessionarie che oggi hanno partecipato, insieme alla Regione Piemonte e al ministero delle Infrastrutture, al secondo incontro del tavolo di monitoraggio sui cantieri autostradali coordinato dall'assessore ai Trasporti Marco Gabusi. Obiettivo, "coordinare le attività, ridurre i disagi e garantire la sicurezza della rete autostradale piemontese nei periodi di maggior traffico, dal ponte di San Giovanni a Torino all'esodo estivo ormai alle porte". "L'obiettivo - afferma Gabusi - è chiaro: meno disagi, più sicurezza e informazione puntuale per i cittadini. Questo tavolo sta funzionando, e la collaborazione tra Regione, Ministero e concessionarie si sta dimostrando efficace. Tutte le concessionarie hanno condiviso la scelta di limitare al massimo i cantieri nei periodi più sensibili, privilegiando le ore notturne e le fasce meno trafficate". Sulla Torino-Savona entro il 20 giugno verrà ripristinato il transito su due corsie nei fine settimana in direzione Savona in tre dei quattro cantieri inamovibili oggi presenti. La strettoia del quarto e ultimo cantiere verrà rimossa entro il 27 giugno. Inoltre dalle 14 di ogni venerdì alle 12 di ogni domenica si potrà percorrere l'A6 in direzione mare per l'intero sviluppo senza incontrare alcuna strettoia. Sulla Genova-Gravellona Toce sono previste riduzioni di cantieri e saranno sempre garantite due corsie per senso di marcia. I mesi di luglio e agosto saranno liberi da cantieri, fatta eccezione per la bretella di Santhià. Dal 25 agosto verrà avviato un nuovo cantiere in prossimità di Ovada, anche in questo caso con il mantenimento delle due corsie. Sulla Asti-Cuneo in giugno e luglio verranno ultimati i lavori previsti nel tratto Isola d'Asti-Costigliole/Govone con il ripristino del traffico dal 27 luglio. Sulla Torino-Milano saranno presenti alcuni cantieri ad avanzamento progressivo, che garantiranno comunque sempre almeno due corsie per senso di marcia in diurno. Sulla Torino-Bardonecchia entro la prima settimana di agosto verranno rimossi tutti i cantieri con scambio di carreggiata. Da settembre, in previsione della chiusura del Traforo del Monte Bianco, non saranno più autorizzati cantieri con scambio di carreggiata.