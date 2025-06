Battute finali per il contratto Stellantis, venerdì la firma

Battute finali per la trattativa per il contratto specifico di lavoro di Stellantis, Cnh, Iveco, Ferrari, iniziata a novembre. In tutto sono interessati oltre 60.000 lavoratori. All'Unione Industriali di Torino è in corso un incontro tra i sindacati firmatari del contratto - Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri - e le aziende per mettere a punto i testi, mentre venerdì è prevista la firma. A Torino sono attesi, infatti, i segretari generali della Fim, Ferdinando Uliano, della Uilm Rocco Palombella, della Fismic Roberto Di Maulo, della Uglm Antonio Spera e dell'Associazione Quadri Giovanni Serra. "Rinnovando questo biennio 2025-2026 - spiega Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm e responsabile automotive - speriamo di completare il lavoro iniziato due anni fa di salvaguardia del potere d'acquisto a fronte di un livello molto alto di inflazione. Nel 2023 avevamo rinnovato per quattro anni la parte normativa e per soli due anni quella economica. Ora dobbiamo completare il lavoro. La crisi violenta del settore auto rende il negoziato più difficile, ma la fiducia fra le parti in un sistema collaudato di relazioni industriali ci fa sperare di raggiungere l'obiettivo in tempi rapidi". "Cercheremo di chiudere la parte economica del contratto. Le condizioni ci sono. Sarebbe un risultato molto positivo data la situazione generale della categoria" osserva Stefano Boschini, coordinatore del settore automotive della Fim Cisl nazionale.