Sanità: fondo Balduzzi, a Torino i medici vincono la causa

Vittoria dei medici del sindacato Cimo-Fesmed nella battaglia legale intrapresa a Torino contro la Città della Salute intorno al cosiddetto 'Fondo Balduzzi'. Lo scorso 29 gennaio la Corte d'appello ha confermato il giudizio di primo grado e i termini per presentare un altro ricorso sono scaduti il 23 maggio: "La sentenza - asserisce il sindacato - è passata in giudicato e il contenzioso è stato chiuso in via definitiva a favore dei medici". Il caso è legato alla trattenuta del 5% sui compensi da libera professione inframuraria dei medici. Cimo-Fesmed afferma che in base al 'decreto Balduzzi' l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto trattenere la quota sin dal 2012 o aggiungerla al compenso richiesto dal medico per determinare la tariffa pagata dal paziente. "Non lo ha fatto - sostiene il sindacato - e, oltre a omettere per anni l'applicazione della norma, nel 2022 ha tentato di recuperare retroattivamente la somma direttamente dai medici. Noi siamo intervenuti a tutela dei nostri iscritti e abbiamo avviato l'azione legale. Ora la Corte ha stabilito che la responsabilità del mancato versamento del 'Fondo Balduzzi' non è imputabile ai medici, ma esclusivamente all'azienda".