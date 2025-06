Dalla Bei 150 milioni per il servizio idrico in Piemonte

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un finanziamento da 150 milioni di euro a Acqua Novara.Vco per migliorare l'efficienza e la resilienza delle infrastrutture idriche nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L'operazione è stata resa possibile grazie alla garanzia Archimede di Sace, che copre due terzi del finanziamento, e al programma InvestEU dell'Unione europea, che garantisce i restanti 50 milioni di euro. Il prestito verde della Bei sostiene il piano di investimenti da 300 milioni di euro previsto da Acqua Novara Vco per il periodo 2025-2030, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio idrico nei 138 comuni piemontesi serviti, a beneficio di circa 450,000 cittadini. Si tratta del primo accordo siglato tra la Banca e la società. Le risorse saranno destinate ad interventi volti a sostenere l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, il potenziamento della rete idrica e la riduzione delle perdite d'acqua. "Questo accordo conferma il ruolo strategico della Bei nel valorizzare la complementarità tra strumenti finanziari nazionali. La garanzia di Sace e il programma InvestEU moltiplicano l'impatto degli investimenti sul territorio," spiega Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei. "Investire in un servizio idrico più efficiente e resiliente significa sostenere la transizione climatica, tutelare la salute pubblica e contribuire a contenere i costi in bolletta per i cittadini".