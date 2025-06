Cerrato (Pd), su blocco Euro 5 serve chiarezza da Regione

Sul blocco dei diesel Euro 5 dal primo ottobre "serve chiarezza, trasparenza e responsabilità da parte della Regione Piemonte". E' quanto afferma Claudio Cerrato, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Torino, che oggi ha presentato un'interpellanza. "Il provvedimento - spiega - inciderà direttamente sulla vita di migliaia di famiglie, e ad oggi non è stato accompagnato da alcuna comunicazione ufficiale, né da campagne informative, né da adeguate misure economiche di sostegno". Cerrato afferma che nella risposta all'interpellata "l'assessora Chiara Foglietta ha confermato l'esistenza di un bando regionale dedicato esclusivamente al rinnovo delle flotte aziendali delle piccole e medie imprese" e che "il 26 maggio la Regione ha presentato al Governo un dossier sui dati atmosferici, nel tentativo di evitare il blocco, ma ad oggi mancano atti attuativi chiari e dettagliati". Il consigliere dem osserva che "dopo un primo rinvio, la Regione non ha fatto ancora nulla e sta navigando a vista nonostante siano passati tre anni dall'annuncio del provvedimento".