Cresce al 42,7% la quota di Stellantis Pro One in Italia

A maggio Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ha immatricolato - in base all'elaborazione dei dati forniti da Dataforce - 7.091 veicoli commerciali pari a una quota del 42,7% con un incremento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Fiat Professional è stato il brand che ha realizzato la miglior performance del mercato con una quota del 28,6% con un incremento di 5,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Anche Peugeot ha registrato buone performance, raggiungendo una quota del 5,7% in crescita di 1,3 punti rispetto al 2024, seguita da Citroën con una quota al 4,8% e Opel con una quota del 2,7%. Risultati positivi che si basano una gamma completa e recentemente rinnovata di veicoli commerciali, compatti, medi e grandi per i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, disponibili anche nella versione 100% elettrica di seconda generazione e con un portafoglio di tecnologie innovative e servizi connessi. Infatti, tra i singoli modelli, Stellantis Pro One è presente con 3 veicoli nella Top 5 del mercato in Italia, rispettivamente con Ducato primo, Doblò secondo e Scudo quinto, con Boxer e Panda Van che entrano nella Top 10. Ducato è il furgone best seller assoluto del mercato italiano nel 2025 con 9.146 immatricolazioni pari a una quota del 28,5% e viene prodotto nello stabilimento di Atessa in Abruzzo insieme a Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, che congiuntamente realizzano una quota del 40,2% in crescita di 2,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il segmento di mercato dove Stellantis Pro One è cresciuto maggiormente a maggio è quello dei van medi con la quota di mercato al 49,2% in aumento di 16 punti rispetto all'anno precedente e Scudo primo nel suo segmento con il 31,5% di quota, quasi doppia rispetto a quello del 2024.