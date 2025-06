Stornello, tutela giornalisti minacciati è una priorità

"La tutela dei giornalisti minacciati è prioritaria e bisogna continuare con l'ottimo lavoro svolto finora in collaborazione tra ministero dell'Interno, Ordine dei giornalisti e Fnsi. Il tavolo tecnico permanente permette di procedere esattamente nella direzione giusta". Lo afferma Gianni Maria Stornello, rappresentante piemontese del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti appena designato nel Tavolo tecnico permanente della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dcpc). Composto da personale tecnico e specialistico, il Tavolo è un organismo di coordinamento e supporto che opera all'interno della Direzione Centrale della Polizia Criminale con il compito di analizzare e valutare la situazione criminale, sviluppare strategie di prevenzione e contrasto, fornire supporto tecnico alle attività investigative e di polizia. "Esercitare oggi la professione significa essere esposti a intimidazioni, minacce e ricatti che spesso non riguardano solo il giornalista, ma purtroppo anche i suoi familiari Ringrazio quindi l'Ordine dei Giornalisti, il presidente Bartoli e il comitato esecutivo per avermi dato l'opportunità di occuparmi di un argomento tanto importante", osserva Stornello, che ha già fatto parte del Tavolo, istituito al Viminale nel 2017. E che in questi giorni ha ricevuto anche un altro importante riconoscimento: la nomina del rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, a consigliere per le relazioni diplomatiche. "Metterò la mia esperienza a disposizione dell'ateneo - conclude - nella convinzione che una buona attività di relazione possa contribuire alla crescita del Politecnico e della città".