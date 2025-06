La polizia sequestra 600 grammi di marijuana e crack a Torino

La polizia del commissariato Barriera di Milano a Torino, con personale dell'Esercito, ha arrestato, durante un servizio straordinario del controllo del territorio, due cittadini stranieri di 40 e 23 anni, uno di origine nigeriana, l'altro senegalese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell'appartamento del primo sono stati trovati quasi 600 grammi di marijuana e una ventina di grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte allo smercio, oltre a materiale vario utile al confezionamento. Altri 10 grammi di crack sono stati sequestrati al giovane, controllato in corso Palermo. La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti. Per il cittadino nigeriano è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Torino, dopo la scarcerazione.