Una notte per le Molinette, 250mila euro per la ricerca

Cena di gala con asta di beneficienza per oltre 150 ospiti a Villa Sassi per per l'evento Una notte per le Molinette, organizzato dalla Fondazione Ricerca Molinette con la partecipazione di numerose autorità e la conduzione di Edelfa Chiara Masciotta. La serata ha preso il via con l'asta di beneficenza curata da Bolaffi. Grazie alla generosità dei presenti sono stati raccolti fondi per oltre 35mila euro, che saranno interamente devoluti ai programmi di ricerca della Fondazione. È seguita la premiazione dei due vincitori del Bando da 250mila euro per la Ricerca d'Eccellenza 2025. I due ricercatori premiati sono stati annunciati da Emilio Hirsch, direttore scientifico della Fondazione Ricerca Molinette e direttore del Centro Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino. Luca Bertero ha ricevuto un finanziamento di 200mila euro per un progetto di ricerca incentrato sul meningioma, il tumore cerebrale più frequente nell'adulto. Il progetto si propone di analizzare il metiloma - una firma molecolare del dna - per verificare se esistono correlazioni tra queste modifiche e la tendenza del tumore a restare stabile o a evolvere verso forme più aggressive. Giancarlo Marra si è aggiudicato un finanziamento di 50mila euro per un progetto volto a migliorare la diagnosi dei tumori prostatici aggressivi. L'obiettivo è individuare la presenza di malattia metastatica evitando la biopsia chirurgica dei linfonodi, procedura invasiva e potenzialmente gravata da complicanze, grazie all'impiego di tecniche avanzate di diagnostica per immagini. "L'impegno e la generosità dimostrati dai partecipanti alla serata - afferma il presidente della Fondazione Ricerca Molinette, Massimo Segre - permetteranno di continuare a sostenere progetti di ricerca innovativi e di altissimo livello".