Graglia e Ravetti, cheerleading merita riconoscimento formale

I due vicepresidenti del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia e Domenico Ravetti, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione composta da tre associazioni sportive piemontesi di cheerleading - Aster Cheer Cuneo, Associazione dilettantistica Arcobaleno Borgosesia, Alba Cheer - che hanno raggiunto risultati di prestigio ai recenti Mondiali di Cheerleading a Orlando in Florida. Nell'incontro è emerso con forza il tema del mancato riconoscimento federale della disciplina in Italia. Il cheerleading è infatti riconosciuto ufficialmente dal Comitato olimpico internazionale, ma non dispone ancora di una federazione italiana di riferimento, condizione che penalizza atlete, atleti e società sia sul piano normativo, sia sul fronte dei finanziamenti e del sostegno strutturale. Graglia e Ravetti hanno espresso grande apprezzamento per il valore sportivo e formativo di queste realtà, e si sono impegnati a promuovere un percorso che possa contribuire alla costituzione di una federazione nazionale, anche attraverso atti formali del Consiglio regionale per sollecitare il ministero competente. "Il Piemonte - hanno sottolineato i due vicepresidenti - è terra di sport, talento e impegno. Il cheerleading merita un riconoscimento formale che valorizzi il lavoro di atlete, tecnici e società. Sosterremo con convinzione ogni iniziativa utile ad avviare il percorso per il pieno riconoscimento federale, dando voce a una realtà in crescita che rappresenta al meglio i nostri valori sportivi e sociali".