In Piemonte esame di maturità per 33.284 candidati

Tempo di maturità per 33.284 studenti e studentesse piemontesi che saranno esaminati da 898 commissioni. Secondo i dati forniti dall'ufficio scolastico regionale del totale dei candidati all'esame di Stato 32.548 sono interni e 736 esterni, 31.968 frequentano la scuola statale e 1.316 la scuola paritaria. Inoltre 16.760 sono studenti dei licei, 10.852 degli istituti tecnici e 5.672 degli istituti professionali. Rispetto all'esame di Stato del 2024, in tutto il Piemonte, il numero dei candidati è aumentato dello 0,1% e tra le province, quelle che registrano un aumento sono le istituzioni scolastiche delle province di Asti (+1,6%), Biella (+8,1%), Cuneo (+0,3%), Novara (+4,3%), Verbano Cusio Ossola (+6,2%) e Vercelli (+2,0%)."Rivolgo un grosso in bocca al lupo e auguro buono studio agli allievi che devono affrontare le prove del primo e del secondo ciclo di istruzione - dice il direttore generale dell'Usr, Stefano Suraniti -, ricordando loro le parole di Martin Luther King: 'la vera misura di un uomo non si vede nei suoi momenti di comodità e convenienza bensì tutte quelle volte in cui affronta le controversie e le sfide'".