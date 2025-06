"Volantini fascisti", associazione denuncia deputata Gribaudo

L'associazione culturale Panta Rei rende noto di avere denunciato alla procura di Cuneo, questa mattina, la deputata e vicepresidente nazionale del Pd Chiara Gribaudo. La parlamentare aveva chiamato in causa Panta Rei e "la destra identitaria di Fratelli d'Italia", stigmatizzando la comparsa di alcuni volantini con uno slogan di tenore fascista e l'invito a disertare il voto referendario. I volantini, firmati da una sedicente "destra FdI identitaria - gruppo Panta Rei Valdieri Cuneo Borgo San Dalmazzo" e corredati da una croce celtica, erano stati rinvenuti a Valdieri, località cuneese della valle Gesso il cui sindaco Guido Giordana, esponente di Fratelli d'Italia e membro dell'associazione Panta Rei, era stato al centro di una polemica dopo avere criticato un'iniziativa commemorativa per i partigiani locali. La presidente dell'associazione Panta Rei, Carla Sapino, si era subito dissociata dai volantini e ora ha sporto querela contro ignoti anche nei confronti degli autori del messaggio. Sapino fa sapere di avere appreso "con notevole sgomento e disappunto i contenuti delle dichiarazioni rese dall'onorevole Chiara Gribaudo" e precisa che "l'associazione non è un gruppo politico, né una corrente di Fratelli d'Italia, come falsamente e strumentalmente dichiarato".