DIRITTI & ROVESCI

Torino sempre più arcobaleno, ma c'è antisemitismo ai Pride

Il Fuori denuncia il "paradosso": cortei per celebrare l'inclusione ma si marchia come razzista Israele, l'unico Stato del Medio Oriente che garantisce i diritti Lgbtq+. E il capoluogo piemontese si prepara alla sfilata del 7 giugno: tra le città più gay friendly al mondo

Torino si tinge di arcobaleno, pronta a celebrare il Pride del 7 giugno con l’orgoglio di chi si è guadagnata un posto d’onore tra le città più Lgbtq+ friendly al mondo, secondo Booking.com. Ma dietro la facciata di una città accogliente, che intreccia tradizione e modernità, si nasconde un’ombra che la Fondazione Fuori, nata proprio qui nel 1971 dal pioniere delle battaglie omosessuali Angelo Pezzana, non esita a denunciare: il pregiudizio antisemita che inquina i cortei pride italiani, trasformandoli in tribunali ideologici.

Torino, capitale dell’inclusione

Il capoluogo piemontese è un faro di accoglienza. San Salvario, con i suoi locali vivaci, è il cuore pulsante della comunità Lgbtq+ mentre il Museo Egizio, Palazzo Madama e le delizie gastronomiche – dai gianduiotti al vermouth – attirano turisti da ogni angolo del globo. Booking.com celebra Torino come meta di eccellenza per i viaggiatori arcobaleno forte di un aumento del 45% delle strutture aderenti al programma Travel Proud, che promuove un’ospitalità inclusiva. L’Italia, con 21.283 strutture certificate al 20 maggio 2025, domina il ranking globale. E i dati parlano chiaro: il 58% dei viaggiatori Lgbtq+ italiani sceglie mete dove può esprimersi liberamente, e il 73% si sente più a suo agio grazie a un settore turistico sempre più inclusivo.

Torino, culla di Fuori! – il primo movimento di liberazione omosessuale italiano – porta avanti con fierezza il suo spirito progressista. Una città che non si limita a ospitare, ma abbraccia, valorizzando le sue radici culturali e la sua vocazione all’apertura.

Antisemitismo mascherato da inclusione

Eppure, non tutto luccica. La Fondazione Fuori lancia un grido d’allarme: i pride italiani, che dovrebbero essere simbolo di libertà e uguaglianza, sono macchiati da un pregiudizio antisemita tanto pervasivo quanto ipocrita. “Cortei che celebrano l’inclusione – denuncia la Fondazione – marchiano come razzista l’unico Stato del Medio Oriente che garantisce i diritti Lgbtq+, Israele, mentre tacciono sulle persecuzioni subite da omosessuali in Palestina, dove Hamas non esita a uccidere”.

Il paradosso è stridente: mentre Torino si prepara a sfilare sotto le bandiere arcobaleno, c’è chi, in nome di un’ideologia distorta, ignora la realtà. Israele accoglie e protegge persone Lgbtq+ di ogni religione, offrendo rifugio a chi fugge da regimi oppressivi. “Aspettiamo che questa verità venga riconosciuta”, tuona il Fuori, chiedendo di smascherare l’antisemitismo che si nasconde dietro slogan di facciata.

Una città, due volti

Torino si conferma un modello di inclusività, ma il monito del Fuori è un invito a non abbassare la guardia. Il Pride è un momento di festa, ma anche di riflessione. La città che ha dato i natali al primo movimento di liberazione omosessuale italiano ha il dovere di guardare oltre le bandiere, smascherando i pregiudizi che rischiano di offuscare il suo messaggio di libertà. Perché l’inclusione, quella vera, non ammette ipocrisie.