Vignale sindaco

Dicono che… tra le tante ipotesi che girano e continueranno a girare sulle prossime elezioni comunali a Torino, in programma nel 2027, tra le più fantasiose è quella che vede la candidatura a sindaco di Gian Luca Vignale, attuale assessore regionale al Patrimonio in quota Lista Cirio. E proprio sul modello di questa formazione si starebbe muovendo il suo principale promotori: Luigi Piccolo, già consigliere e assessore comunali a inizio anni 90 tra le fila del Partito Pensionati e oggi vicino a Fratelli d’Italia. Secondo Piccolo questo è lo schema migliore per battere il centrosinistra e conquistare Palazzo Civico tra due anni, replicando quanto fatto in Regione da Alberto Cirio, che anche grazie al successo della sua lista personale, in grado di uscire dal perimetro della coalizione di centrodestra, si è assicurato la riconferma. Chissà quante ne sentiremo ancora.