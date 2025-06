Carabinieri, a Torino ricordati i caduti dell'Arma

Una corona di fiori deposta davanti alla lapide che ricorda i carabinieri caduti in servizio. Così, nella caserma Bergia, storica sede del comando della Legione Piemonte Valle d'Aosta, sono riprese stamani a Torino le cerimonie per il 211/o anniversario della fondazione dell'Arma. Era presente il comandante, generale di divisione Andrea Paterna. Altre iniziative sono in programma nel corso della giornata.