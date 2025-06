Spaccio e sfruttamento della prostituzione, 4 arresti a Torino

Al termine di un'indagine durata quasi un anno, i carabinieri di Settimo Torinese hanno arrestato quattro persone, tre senegalesi e un italiano, responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I militari hanno scoperto un'abitazione a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, adibita a dimora per lo smercio e il consumo di sostanze stupefacenti, utilizzata come punto d'appoggio per giovani prostitute tossicodipendenti. Il compagno dell'intestataria dell'alloggio gestiva l'attività di prostituzione all'interno dell'abitazione attraverso la concessione, dietro pagamento, della camera da letto ai clienti interessati a consumare prestazioni sessuali e allo stesso tempo al consumo di crack. I carabinieri hanno anche sequestrato 100 grammi di hashish, alcune dosi di crack e cocaina e 620 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio.