Luxuria confermata alla guida del Lovers Film Festival

Vladimir Luxuria è stata confermata alla direzione del Lovers Film Festival, il festival a tematiche Lgbtqi+ promosso dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Luxuria resterà in carica fino al 2027, anno in cui Torino dal 18 al 26 giugno ospiterà l'Europride. "Siamo lieti di affidare le prossime direzioni di Lovers a Vladimir Luxuria. Siamo certi che con la sua passione, verve e ironia saprà continuare a sorprendere e sorprenderci, esaltando il potere del cinema come strumento di inclusione e cambiamento. La sua riconferma è un importante passo per portare questo festival, che è il più antico in Europa e il terzo al mondo dedicato a tematiche Lgbtqi+, verso un appuntamento d'eccezione come l'Europride 2027 a cui la città di Torino già rivolge lo sguardo" sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. "Ringrazio il direttore e il presidente del Museo Nazionale del Cinema, il comitato di gestione, tuttə coloro che con ogni funzione hanno lavorato non per me ma insieme a me, alla comunità lgbtqi + torinese che incontrerò questo sabato al Pride e alla città di Torino che considero una bellissima location per il Lovers. Continuerò a lavorare con passione e convinzione per i prossimi due anni con un occhio particolare al 2027 quando Torino, città dei diritti, ospiterà l'Europride. Non prometto effetti speciali ma mi adopererò per un Festival che faccia effetto sulle coscienze con l'arma pacifica delle emozioni" afferma Vladimir Luxuria.