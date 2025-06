Pedopornografia, operazione White Rose: un arresto e 14 denunce in tutta Italia

È scattata dalla Procura Distrettuale di Torino l’operazione White House che ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altri quindici individui accusati di essersi scambiati materiale pedopornografico. L’operazione sotto copertura è stata condotta dalla Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta. Nei confronti degli indagati, tutti di sesso maschile e di età compresa tra 20 e 60 anni, la Procura di Torino ha emesso altrettanti decreti di perquisizione personale, locale ed informatica. Nel corso delle operazioni, un uomo, residente nella provincia di Vicenza, è stato arrestato perché in possesso di materiale realizzato con lo sfruttamento sessuale di minori.

Gli investigatori per portare avanti l’indagine si sono infiltrati sottocopertura su chat di piattaforme di messaggistica istantanea e successivamente sono state effettuate perquisizioni informatiche sui dispositivi in uso agli indagati, come telefoni cellulari, tablet, hard disk, account email e profili social. I dispositivi sequestrati saranno oggetto di attività di analisi forense.