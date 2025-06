Metropolitana, consegnato un treno di ultima generazione per potenziare la flotta

È stato consegnato il primo dei quattro treni Boa Metropolis che andranno a implementare l’attuale flotta in circolazione sulla linea 1 della metropolitana di Torino. I treni sono prodotti da Alstom e saranno già equipaggiati con il nuovo sistema di automazione. La consegna dei restanti tre treni avverrà entro il 2025.

I nuovi treni sono caratterizzati da 4 carrozze intercomunicanti tra loro, maggiore comfort, migliore accessibilità e facilità di spostamento da una vettura all’altra. I treni provengono dallo stabilimento Alstom di Valenciennes Petite Foret in Francia, dove sono stati interamente prodotti; la fornitura si inserisce nel contratto di appalto aggiudicato nel 2022 – in corso di esecuzione - del valore di 156 milioni di euro, che prevede anche la fornitura del nuovo sistema di segnalamento CBTC completamente automatico di ultima generazione e l’aggiornamento degli automatismi di bordo del materiale rotabile esistente, che Infra.To ha messo in atto per l’estensione della Linea 1 fino a Cascine Vica.

La Città di Torino ha chiesto al ministero dei trasporti 150 milioni di euro per l’acquisto di altri 12 treni. Inoltre sono stati chiesti altri 58 milioni di euro per interventi accessori e complementari.