Torino, pg chiede tre anni per l'ex portavoce di Appendino

Aumentare la pena a tre anni di carcere per Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, è la richiesta che la pubblica accusa ha rivolto oggi alla Corte d'appello di Torino. Pasquaretta, in primo grado, era stato condannato a un anno e otto mesi per peculato (e assolto da tutti gli altri capi d'accusa) in relazione alla somma di cinquemila euro che percepì nel 2017 per una consulenza prestata per il Salone del Libro. I pg Gianfranco Colace e Gian Carlo Avenati Bassi hanno chiesto che venga riconosciuto responsabile anche di corruzione impropria per i suoi rapporti con un imprenditore, Francesco Capra. Secondo i magistrati, a Pasquaretta furono messe a disposizione cinque autovetture perché "si tenesse pronto a dare una mano" in caso di necessità, dato che era "la figura più vicina alla sindaca". "Fu - ha detto Avenati Bassi - una forma di retribuzione a quello che era considerato 'Il nostro agente all'Avana". Per Capra la proposta è di due anni. Per la vicenda del peculato al Salone del Libro, invece, sono stati chiesti un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per Mario Montalcini e Giuseppe Ferrari, all'epoca dei fatti vicepresidente della Fondazione per il Libro ed ex vicedirettore generale del Comune di Torino.