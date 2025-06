Fumarola, l'accordo Stellantis è un risultato importante

"L'intesa firmata oggi per il rinnovo del biennio economico del contratto di lavoro nel gruppo Stellantis è un risultato importante frutto della determinazione negoziale della Fim Cisl e delle altre sigle per tutelare i salari e garantire migliori condizioni di lavoro. Un accordo che deve essere accompagnato da investimenti seri relativi alla transizione ambientale, al rilancio della produzione di auto in tutti gli stabilimenti italiani e alla salvaguardia dell'occupazione". Lo scrive sui social la leader Cisl Daniela Fumarola. "Tocca ora anche a Federmeccanica battere un colpo riaprendo con grande senso di responsabilità la trattativa per il contratto dei metalmeccanici. Basta ritardi inaccettabili" aggiunge.