Alluvione nel Torinese, "pulizia alvei ha evitato il peggio"

La seconda Commissione lavori pubblici della Città metropolitana di Torino si è riunita oggi per esaminare un bilancio degli interventi effettuati in somma urgenza, con un primo impegno di 5 milioni di euro di risorse proprie, a poco meno di due mesi dall'alluvione che il 16 e 17 aprile ha devastato molte zone del Torinese. "Se il dipartimento Viabilità della Città metropolitana non avesse effettuato la pulizia preventiva sotto il ponte della provinciale 107 a Brusasco e Verrua Savoia e sulla provinciale 595 sotto il ponte della Dora Baltea di Mazzè - ha detto il presidente della commissione, Andrea Gavazza, sindaco del Comune di Cavagnolo - avremmo registrato una situazione molto più drammatica per le conseguenze della piena eccezionale". All'inizio di aprile infatti con l'arrivo della stagione primaverile, il dipartimento Viabilità aveva provveduto a far portar via tronchi e residui liberando l'alveo: "Un lavoro preventivo importantissimo, del quale gli amministratori locali e le comunità devono essere consapevoli - aggiunge Gavazza - la manutenzione del territorio è prioritaria e sempre più indispensabile alla luce delle conseguenze del cambiamento climatico".