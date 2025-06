Difesa Pasquaretta, richieste pg infondate e sproporzionate

"Le richieste della procura generale ci sembrano sproporzionate e infondate. Esporremo le nostre ragioni nel corso della prossima udienza". E' quanto dichiara l'avvocato Stefano Caniglia, che insieme al collega Claudio Strata assiste Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, nel corso del processo d'appello. La causa è stata aggiornata a luglio. Oggi dopo i rappresentanti della pubblica accusa è intervenuto l'avvocato Mauro Ronco, difensore dell'ex vicedirettore generale del Comune di Torino Giuseppe Ferrari. "Non ha commesso nessun reato - ha detto il penalista - e rischiamo di commettere un'ingiustizia ai danni di un funzionario che per 45 anni ha servito la Città con onore, diligenza e competenza".