Meteo, in arrivo il caldo africano per almeno 7 giorni

Verso 7 giorni di caldo africano. La prossima settimana si registrerà infatti un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano: le temperature saranno in forte aumento e, in particolare, tantissima sabbia del deserto tingerà di ocra i nostri cieli. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un lungo periodo di caldo sull'Italia con un primo picco domenica e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì 11 a domenica 15. Il mese di giugno, rileva l'esperto, sta registrando temperature anche di 6-8°C oltre la media previste per questo fine settimana. Nelle prossime ore non mancheranno addensamenti al Nord, specie su Alpi e Prealpi, con qualche breve acquazzone pomeridiano, domenica avremo una situazione simile con un parziale peggioramento sul Triveneto orientale dal pomeriggio. In generale, però, però, il tempo sarà soleggiato quasi ovunque. Il primo picco di questo giugno sahariano sarà toccato domenica con 40°C in Sicilia e Puglia, poi tra lunedì e martedì ci sarà un leggero momento di refrigerio. Tra Marocco, Spagna, Francia ed Inghilterra l'anomalia di caldo toccherà i +14°C. Questa anomalia investirà anche l'Italia con uno scarto di +8/+9°C sulle medie e, da mercoledì 11 a domenica 15, si prevedono massime ben oltre i 37°C anche al Centro e ancora 40°C al Sud; anche al Nord si raggiungeranno i 35°C con condizioni di afa diffuse. In sintesi, afferma il meteorologo, "il Sahara si sposterà verso l'Italia per almeno 7 giorni, con caldo, sole ma anche la sabbia del deserto che peggiorerà purtroppo la qualità dell'aria e a tratti velerà il cielo". NEL DETTAGLIO Sabato 7. Al Nord: qualche temporale in montagna, nubi e sole altrove. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: tutto sole e caldo intenso su Sicilia e Puglia. Domenica 8. Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Dolomiti e alte pianure del Friuli. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo intenso su Sicilia, Basilicata e Puglia. Lunedì 9. Al Nord: soleggiato, ma meno caldo. Al Centro: sole, lieve calo termico. Al Sud: soleggiato, ma meno caldo. TENDENZA: breve fase meno rovente fino a martedì; in seguito nuova fiammata africana su tutto il Paese.