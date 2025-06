Rissa tra minori nel 2021, un ragazzo condannato a tre mesi

I carabinieri della stazione di Verbania hanno arrestato e portato nel carcere per minorenni Ferrante Aporti di Torino un ragazzo, oggi di 19 anni, condannato a tre mesi e 10 giorni di reclusione per lesioni personali aggravate durante una rissa tra minori avvenuta nell'ottobre del 2021 a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. I militari hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Torino. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona. La vittima ricevette un pugno al volto mentre cercava di riportare la calma tra due gruppetti di giovanissimi, che si erano scontrati all'uscita da scuola.