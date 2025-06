Donzelli, "Schlein condanni violenza politica a Torino"

"Ancora una volta una sede di Fratelli d'Italia assaltata dall'estrema sinistra. Ancora una volta viene presa di mira la sede di Torino, già assaltata il 25 aprile. Ancora una volta si farà finta di non vedere? La nostra solidarietà va ai militanti di Torino che hanno subito questo pericoloso e gravissimo attacco. Al Partito democratico e ad Elly Schlein chiediamo di condannare senza tentennamenti questo ennesimo grave fatto. Quando si assalta la sede di un partito politico viene minata la democrazia che dovremmo tutti difendere sempre. E non può certo valere il criterio per cui un assalto è meno sovversivo se la sede attaccata è di destra. Il silenzio dei rappresentanti delle istituzioni non è più sostenibile. Invito le opposizioni ad abbassare i toni, a smetterla di lanciare quotidiani appelli sul pericolo democratico del governo Meloni e ad iniziare a condannare senza alcuna ambiguità i continui gesti violenti contro Fratelli d'Italia. Il perdurare del silenzio potrebbe essere confuso con una compiacenza ed una complicità a cui non voglio neanche pensare". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.