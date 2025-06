Nastri (FdI), assalto a una sede a Torino è gravissimo

"Quanto accaduto ieri sera a Torino è un episodio gravissimo. L'assalto organizzato alla sede di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale, compiuto con attrezzi da scasso e accompagnato da messaggi minatori, non è un semplice gesto vandalico: è un atto di intimidazione politica. Quando gruppi estremisti scelgono la violenza al posto del confronto, è dovere di tutti — non solo della politica, ma delle istituzioni locali e nazionali — condannare con fermezza e chiarezza". Lo dichiara Gaetano Nastri, senatore questore di Fratelli d'Italia. "Non si tratta - ha aggiunto - di una provocazione isolata, ma di un disegno preciso: creare paura, impedire l'agibilità democratica, colpire chi rappresenta idee diverse. È inaccettabile che in una città come Torino ci siano ancora aree di impunità per chi usa la violenza come linguaggio politico. Ai nostri militanti va la mia piena solidarietà, ma soprattutto il mio incoraggiamento: continuare a esserci, a lavorare sul territorio, a presidiare con impegno e coraggio i luoghi della partecipazione. Fratelli d'Italia non arretra. E chi pensa di riportare l'Italia indietro con la violenza troverà un muro fatto di legalità, determinazione e responsabilità civile".