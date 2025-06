Boni (Europa Radicale), Cirio e Lo Russo un esempio in Ucraina

"Nel settembre 2022, con un'istanza al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, chiedevamo che la Città avviasse progetti di cooperazione e di gemellaggio con città dell'Ucraina, proposta poi estesa a tutti i Comuni italiani per sostenere la ricostruzione ucraina e aprire fondamentali canali di collaborazione culturale, economica, sociale". Così, in una nota, Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale, e Silvja Manzi, storica esponente Radicale, a seguito del recente viaggio a Kiev del presidente della Regione Piemonte e del sindaco della Città di Torino. "Da allora - dicono - molti passi avanti sono stati fatti (è, per esempio, del novembre scorso il patto di collaborazione tra Torino e Lviv) e siamo oggi particolarmente grati al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e al sindaco Lo Russo che hanno voluto recarsi in Ucraina per verificare personalmente e senza intermediazioni le condizioni di un Paese che vive da oltre 11 anni una guerra che non ha scelto". "Auspichiamo - concludono Boni e Manzi - che l'iniziativa di Cirio e Lo Russo diventi esempio per altri amministratori di Regioni e Città, nel sostegno alla resistenza, alla ricostruzione e a un'informazione scevra da una propaganda russa troppo pervasiva nel nostro Paese. Infine, invitiamo Cirio e Lo Russo a organizzare un incontro pubblico affinché possano raccontare le sensazioni e gli esiti di questo importantissimo viaggio".