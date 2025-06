Pride a Torino, "senza esclusione di corpi"

Guidato dallo slogan "Senza esclusione di corpi" il Pride di Torino ha preso il via per portare nelle strade della città la battaglia per i diritti. Aperta dallo striscione del Coordinamento Torino Pride seguito da un'enorme bandiera palestinese portata dagli attivisti di Piazza Palestina, la parata sfila con 22 carri e oltre 50 realtà fra associazioni, istituzioni, privati e migliaia di persone. "Questo - dice il coordinatore del Torino Pride, Luca Minici - non è un tempo felice per i Pride da nessuna parte. Torino è forse una piccola isola felice, nel senso che c'è sempre molto supporto della comunità sociale e civile. Anche qualche supporto istituzionale, anche se non proprio di tutte le istituzioni. Il Pride riesce a essere tante cose: comunità, festa, rabbia, rivendicazione e dal Pride di Torino vogliamo lanciare, come ogni anno, un messaggio di resistenza, perché la comunità in più di 50 anni non è mai stata distrutta e ha una resistenza storica che viene dimostrata di edizione in edizione. Il tema dei corpi dimostra anche questo".