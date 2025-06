Sanità: Ravello (Fdi), il Piemonte è sulla buona strada

"Penso che il Piemonte sia finalmente sulla buona strada: la Sanità è tornata al centro dell'azione politica ed è qualcosa che rivendichiamo con orgoglio. Come in tutte le ristrutturazioni complesse i risultati non sono immediati, ma l'inerzia del sistema ha cambiato direzione in modo evidente e tangibile". Lo ha detto oggi Roberto Ravello, vice capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale. "E' stato fatto un lavoro straordinario - ha affermato - in termini di assunzioni del personale e di abbattimento delle liste d'attesa. Il numero di operatori cresce, la spesa per il personale aumenta, così come il numero totale delle prestazioni erogate. Solo con l'innovazione delle visite di sera e nei fine settimana sono state erogate ben 65mila prestazioni in più in pochi mesi". "L'assessore Riboldi - ha aggiunto Ravello - dimostra la serietà e la caparbietà con cui abbiamo affrontato questa sfida: ha il nostro pieno sostegno. Riporteremo la sanità regionale all'eccellenza che merita e che i piemontesi si aspettano".