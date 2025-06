Fratello volante

Dicono… che pur non essendo i cieli quelli di Tobruk e il fiume che taglia i campi non abbia i colori del Mekong, la trasvolata domestica abbia accentuato i tratti alla Italo Balbo di Maurizio Marrone, assessore regionale di Fratelli d’Italia, pronto a vestire i panni del colonnello Bill Kilgore di Apocalipse Now. “Adoro l’odore nel Napalm al mattino”, scrive nel post con il video del volo, riportando non proprio fedelmente la frase originale, ma in fondo guardando là in basso il cappello tondo sta in testa a un pescatore, mica a un Vietcong. Mento pizzuto proteso verso l’elica, la Cavalcata delle Valchirie come colonna sonora, il meloniano volante sembra lì per declamare “Chi vola vale, chi non vola non vale, chi vale e non vola è un vile”. Peccato lo abbia preceduto non il somigliante quadrumviro ministro dell’aeronautica, ma quel leghista di Roberto Vannacci, li mortacci.