Referendum: Torino, al voto in 919 sezioni

Sono tutte regolarmente costituite a Torino le 919 sezioni per il referendum. E' quanto comunica l'Ufficio elettorale. Alle sezioni ordinarie se aggiungono 12 speciali per il voto degli studenti fuori sede. Le urne sono aperte oggi dalle ore 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle ore 7 alle 15. I cittadini torinesi aventi diritto al voto sono 633.309, di questi 333.772 sono femmine e 299.537 maschi. Il Comune ha organizzato un servizio di trasporto assistito e gratuito per accompagnare ai seggi gli elettori con grave riduzione della capacità di deambulazione.