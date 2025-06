Referendum: Piemonte, alle 12 affluenza all'8.08%

Si attesta intorno all'8.08% l'affluenza alle urne in Piemonte alle ore 12 per i cinque referendum. Lo si ricava dai primi dati disponibili on line, non ufficiali, ancora provvisori e suscettibili di continui aggiornamenti in base a quanto viene comunicato dalle singole sezioni. La percentuale è superiore almeno di un punto alla media nazionale. L'affluenza sembra leggermente più elevata a Torino e provincia.