Referendum: sindaco di Torino, ho votato cinque sì

"Al referendum ho votato cinque sì con la consapevolezza che nel percorso che porta alla cittadinanza, e riguardo ai temi legati al lavoro, le decisioni collettive hanno un impatto reale sulla vita quotidiana delle nostre comunità". E' quanto scrive sui social Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. "Ogni volta che entro in un seggio - è il testo - provo un'emozione profonda: è un gesto semplice, ma carico di significato. È lì che si esercita uno dei diritti più preziosi che abbiamo, come cittadine e come cittadini. Oggi più che mai, votare non è solo una scelta individuale: è un atto di responsabilità verso la nostra comunità, verso il futuro che vogliamo costruire insieme. Siamo chiamate e chiamati a scegliere, a far sentire la nostra voce su questioni che hanno un'importanza fondamentale per il domani delle persone". In materia di cittadinanza, Lo Russo afferma che "non possiamo più rimandare una discussione seria e concreta". "Introdurre lo ius soli o almeno lo ius scholae - spiega - significherebbe far fare un passo avanti alla nostra società. È una questione di equità, di dignità, di futuro". Il post del sindaco di Torino si conclude con un'esortazione a presentarsi alle urne: "Ribadiamo il nostro diritto di scegliere".