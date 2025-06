Rossi (Pd), preoccupato da operazione Unicredit-Bpm

"Preoccupazione per l'operazione che potrebbe portare all'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit" viene espressa, a Torino, da Domenico Rossi, segretario regionale del Pd in Piemonte. "Il piano presentato da Unicredit - afferma - provocherebbe una drastica riduzione degli sportelli del Banco Bpm proprio negli storici territori di appartenenza, a partire da Verona e Novara. Un ridimensionamento che avrebbe un impatto negativo sui lavoratori, ma che rivela anche una diversa visione sul ruolo della banca che si allontanerebbe dal territorio. Non può prevalere solo la logica del profitto e degli utili. La dimensione territoriale e quella sociale andrebbero, invece, tutelate e valorizzate. Istituti bancari con un forte radicamento e lo sguardo rivolto alla comunità sono essenziali per la crescita e lo sviluppo di una città, del suo tessuto sociale e del sistema economico-imprenditoriale". "E' innegabile l'attenzione che negli anni prima la Banca Popolare di Novara e poi Banco Bpm - conclude Rossi - hanno dedicato alle imprese del territorio, al volontariato e al terzo settore tutto. Mi auguro che tutto questo venga preservato".