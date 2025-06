Referendum, variazioni dello 0,2% nell'affluenza tra i 5 quesiti

Ci sono piccole variazioni nell'affluenza al voto alle 12 dei cinque referendum sui quali oggi e domani sono chiamati ad esprimersi i cittadini italiani. La normativa prevede infatti la possibilità di ritirare anche una parte delle cinque schede. I dati emergono dal sito del ministero dell'Interno quando sono giunti i dati di 61.467 sezioni su 61.591. L'affluenza per il primo quesito, quello sul reintegro in caso di licenziamento illegittimo è stata del 7,41%. Identico il dato per il secondo quesito, riguardante il limite delle indennità per i licenziamenti nelle aziende sotto i 15 dipendenti. Per il terzo quesito, che concerne la causale per i contratti a tempo determinato, l'affluenza sale al 7,43%. Scende di un punto, al 7,42% il dato del quarto quesito, quello sulla responsabilità in solido delle ditte appaltanti in caso di incidente sul lavoro. Anche per il quinto quesito, riguardante la cittadinanza, l'affluenza si attesta al 7,42%.