Referendum: Piemonte, affluenza all'8.85%

Si aggira intorno all'8.85% in Piemonte l'affluenza alle urne per il referendum alle 12. Lo si ricava dai dati, reperibili on line, basati sulle segnalazioni giunte da quasi tutte le 4.803 sezioni presenti nel territorio della regione. La media nazionale è inferiore di circa un punto e mezzo. A Torino, secondo quanto comunica l'Ufficio elettorale, l'affluenza è stata del 9.61% per le quattro schede con i quesiti sul lavoro e del 9.62% per il referendum sulla cittadinanza. La provincia piemontese con i seggi meno frequentati è quella del Verbano-Cusio-Ossola (7.08% circa).