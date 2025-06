Referendum: Piemonte, affluenza intorno al 20%

Si attesta al 20% in Piemonte l'affluenza ai seggi per il referendum. Il dato, ancora parziale, si riferisce alle ore 19. In ogni caso è superiore di circa quattro punti a quello nazionale, che va poco oltre il 16%. A Torino l'Ufficio elettorale comunica che ha votato circa il 23.4% degli aventi diritto e, a giudicare dal report, la scheda gialla con il quesito sulla cittadinanza è stata quella più ritirata. Il Verbano-Cusio-Ossola, con il 15.6%, è la provincia in cui le urne sono state meno frequentate.