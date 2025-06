Referendum: minimo lo scarto di affluenza per i 5 quesiti

Minimo lo scarto dei votanti tra i 5 quesiti referendari. Alle 23, secondo i dati del ministero dell'Interno, hanno votato per il primo sul lavoro, quello per il reintegro dei licenziamenti illegittimi, il 22,4%. Al secondo, quello su licenziamenti e limite indennità, il 22,37%. Al terzo, quello per la tutela dei contratti a termine, il 22,40%. Al quarto, quello per la responsabilità degli infortuni sul lavoro, il 22,36%. Al quinto, quello sulla cittadinanza il 22,24%.