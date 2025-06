Tragedia nel novarese, un giovane muore in un canale

Tragedia nel novarese dove nella notte un giovane di 29 anni anni è morto annegato nella Roggia Mora a Cerano. Si tratterebbe di un ragazzo residente nella frazione Cascina Camerona che è caduto in acqua mentre di trovava in compagnia di un amico. Le cause della caduta sono ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che non hanno potuto fare nulla se non recuperare il cadavere del giovane. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Trecate.