Carceri: gravi disordini a Cuneo, intervenuti agenti

Il sindacato di polizia penitenziaria Osapp denuncia "un grave episodio di disordine interno" verificatosi nella serata di ieri all'interno della casa circondariale del Cerialdo a Cuneo. Sette detenuti avrebbero dato il via a "un'azione di devastazione" all'interno della saletta della socialità. In particolare, i detenuti hanno distrutto i sanitari presenti, armandosi con cocci di ceramica: "Per tentare una forma di rivolta e minacciare l'incolumità degli altri presenti" sostiene il sindacato. I sette, tre italiani e quattro stranieri, sono ristretti a regime ordinario. Si tratta di soggetti che già da giorni erano sotto osservazione per comportamenti "fortemente facinorosi". L'operazione di contenimento, osserva ancora l'Osapp, è stata condotta "con eccezionale tempestività ed efficacia da tutto il personale di polizia penitenziaria, abilmente coordinato dal comandante del reparto". I sette facinorosi sono stati isolati e trasferiti in reparti idonei. L'Osapp rinnova il proprio plauso agli agenti del reparto di Cuneo e ribadisce "la necessità di interventi urgenti a sostegno del corpo di polizia penitenziaria, troppo spesso lasciato solo ad affrontare situazioni di estrema criticità".