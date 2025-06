Referendum: polemica consiglieri Lega-M5s a Torino

Polemica, a Torino, fra il capogruppo M5s in Consiglio comunale Andrea Russi e il consigliere della Lega Giuseppe Catizone, per un post di quest'ultimo sul referendum. Condividendo i dati dell'affluenza di ieri alle 19, l'esponente leghista commenta "Un successone…. Adesso tornate a cuccia", parole che hanno suscitato la reazione del collega in Sala Rossa. "'Tornate a cuccia', scrive il vicepresidente della Commissione consiliare Lavoro sui referendum sul lavoro - commenta Russi -. Per qualcuno, chi non la pensa come lui è un cane rabbioso da zittire. Per noi, invece, è una persona che esercita un diritto. E merita rispetto, anche quando la pensa diversamente. Peccato che a esprimersi siano stati migliaia di cittadini - aggiunge il pentastellato -, che in quei referendum si sono sentiti rappresentati. Forse qualcuno vive la democrazia come un fastidio. Noi continuiamo a considerarla un valore da difendere". "Viviamo in un paese libero e siamo liberi di dire ciò che vogliamo - replica Catizone -, capisco che il M5s per nascondere i disastri fatti a Torino cerchi di occuparsi di questioni nazionali ma con risultati pessimi. I referendum bocciati in partenza - conclude - hanno solo fatto spendere soldi pubblici che una volta erano tanto cari al M5s".