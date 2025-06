Sanità, per Pd e M5S Vco "nuovo ospedale unica strada"

"Un nuovo ospedale con criteri di modernità e qualità rimane l'unica strada perseguibile assieme ad un'adeguata riorganizzazione della rete territoriale". Lo ribadiscono, in una nota congiunta, i rappresentanti del Pd e del Movimento 5 Stelle nel Verbano-Cusio-Ossola, insieme alle liste Verbania civica Volt e Verbania si prende cura, riuniti al tavolo Sanità di coalizione provinciale. "La soluzione ipotizzata della persistenza dei due presidi ospedalieri di Verbania e Domodossola con compiti e servizi differenti - prosegue la nota - genera non solo disparità nell'erogazione delle cure, ma anche il persistere di una carenza di personale che oggi viene solo in parte colmata con enorme dispendio economico attraverso l'esternalizzazione di diversi servizi". Riguardo alla richiesta di deroga per mantenere due Dea in virtù della specificità montana del territorio, avanzata dalla Rappresentanza dei sindaci dell'Asl Vco nei giorni scorsi alla Regione Piemonte, il Pd, il M5S e le liste civiche parlano di "ipotesi vetusta ed illusoria, che avrà come esito quello di peggiorare ulteriormente lo stato di gravosa carenza in cui versa oggi la sanità del Vco".